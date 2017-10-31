Стал известен гонорар сборной Аргентины за матч с Россией

Теги россияаргентина

Стал известен гонорар сборной Аргентины за матч с РоссиейРФС выплатит Федерации футбола Аргентины около одного миллиона долларов за товарищеский матч с командой России в Москве.

Как сообщил матч-агент Гильермо Тофони сообщил, особенно на гонорар повлияло участие в игре нападающего Лионеля Месси.

"Обычно Аргентина просит 2 миллиона долларов за игру, однако для России цена была меньше, так как все национальные сборные команды счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира. Здесь экономическая составляющая выходит на второй план.

За Аргентину без Месси приглашающая сторона не готова платить так много. Если бы Месси не передумал завершать карьеру в национальной сборной, то Федерация футбола Аргентины в год недосчиталась бы 10–12 миллионов долларов", - сказал он.

Напомним, что встреча пройдет 11 ноября в "Лужниках". 

Читайте: Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов