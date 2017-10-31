Стал известен гонорар сборной Аргентины за матч с Россией

РФС выплатит Федерации футбола Аргентины около одного миллиона долларов за товарищеский матч с командой России в Москве.

Как сообщил матч-агент Гильермо Тофони сообщил, особенно на гонорар повлияло участие в игре нападающего Лионеля Месси.

"Обычно Аргентина просит 2 миллиона долларов за игру, однако для России цена была меньше, так как все национальные сборные команды счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира. Здесь экономическая составляющая выходит на второй план.

За Аргентину без Месси приглашающая сторона не готова платить так много. Если бы Месси не передумал завершать карьеру в национальной сборной, то Федерация футбола Аргентины в год недосчиталась бы 10–12 миллионов долларов", - сказал он.

Напомним, что встреча пройдет 11 ноября в "Лужниках".

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