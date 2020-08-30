Стал известен характер травмы Александра Головина

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Стал известен характер травмы Александра Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму мышцы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба сборной России.

Хавбек получил повреждение в матче 2-го тура чемпионата Франции с "Метцем" (1:0). В ближайшее время Головин пройдет углубленное медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

Скорее всего, хавбек не сможет помочь сборной России в матчах Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).

24-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года, провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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