Стал известен характер травмы Артуро Видаля
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль травмировался и рискует пропустить матч за третье место Кубка Америки-2019 против Аргентины.
По словам главного тренера национальной команды Рейнальдо Руэды, 32-летний футболист получил вывих голеностопа. Точные сроки его восстановления пока неизвестны.
Напомним, что матч Чили - Аргентина состоится сегодня в Сан-Паулу в 22:00 по московскому времени.
Видаль провёл 4 матча в рамках текущего Кубка Америки, результативными действиями не отличался.
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