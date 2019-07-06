Стал известен характер травмы Артуро Видаля

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Стал известен характер травмы Артуро Видаля

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль травмировался и рискует пропустить матч за третье место Кубка Америки-2019 против Аргентины.

По словам главного тренера национальной команды Рейнальдо Руэды, 32-летний футболист получил вывих голеностопа. Точные сроки его восстановления пока неизвестны.

Напомним, что матч Чили - Аргентина состоится сегодня в Сан-Паулу в 22:00 по московскому времени.

Видаль провёл 4 матча в рамках текущего Кубка Америки, результативными действиями не отличался.

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