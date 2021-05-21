Стал известен характер травмы Азара

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Стал известен характер травмы Азара

Фото твиттер Эдена Азара

СМИ узнали подробности очередного повреждения вингера мадридского "Реала" Эдена Азара.

По информации El Chiringuito, у 30-летнего футболиста выявлено перенапряжение мышц бедра правой ноги.

Стоит отметить, что это шестая травма бельгийца с начала текущего сезона.

В нынешней кампании Азар сыграл за "Реал" 21 матч, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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