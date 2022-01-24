Стал известен характер травмы Бензема

Фото твиттер "Реала"

СМИ узнали предварительный диагноз форварда "Реала" Карима Бензема, который травмировался в воскресном матче с "Эльче" (2:2).

По информации Cadena SER, 34-летний футболист получил несерьёзное повреждение подколенного сухожилия. Его заменили, чтобы избежать риска усугубления травмы.

Ожидается, что на восстановление звёздному французу потребуется от 8 до 10 дней.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 27 матчей, забил 24 гола и сделал 9 ассистов.

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