Стал известен характер травмы Бускетса

Стало известно, какую травму получил хавбек "Барселона" Серхио Бускетс в расположении сборной Испании. Игрок прошел медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, во время встречи Лиги наций Испания - Швейцария (1:1) 32-летнего игрока футболиста пришлось заменить во втором тайме из-за травмы колена.

После обследования было выявлено, что у Бускетса растяжение внешней коллатеральной связки левого колена.

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