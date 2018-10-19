Стал известен характер травмы Чорлуки

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Стал известен характер травмы Чорлуки

Стал известен характер травмы защитника московского "Локомотива" Ведрана Чорлуки, полученной им в матче 11-го тура РПЛ против "Ростова".

Как сообщают российские СМИ, у 32-летнего хорвата выявлено повреждение задней поверхности бедра.

Точные сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медобследования.  

В этом сезоне Чорлука сыграл за "Локомотив"  12 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

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