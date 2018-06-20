Стал известен характер травмы Деле Алли

Травма хавбека сборной Англии Деле Алли оказалась несерьезной.

Как сообщает источник, футболист прошел медобследование по поводу травмы бедра, полученной в игре группового турнира ЧМ-2018 с Тунисом (2:1).

"Мы должны продолжать внимательно следить за состоянием Деле. Он почувствовал небольшую боль еще в первом тайме встречи, но смог ее продолжить", - сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Читайте: Погребняк: "Головину нужно срочно уезжать в "Ювентус" | soccernews.ru