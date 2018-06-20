Стал известен характер травмы Деле Алли

Теги деле аллианглия

Стал известен характер травмы Деле АллиТравма хавбека сборной Англии  Деле Алли оказалась несерьезной.

Как сообщает источник, футболист прошел медобследование по поводу травмы бедра, полученной в игре группового турнира ЧМ-2018 с Тунисом (2:1).

"Мы должны продолжать внимательно следить за состоянием Деле. Он почувствовал небольшую боль еще в первом тайме встречи, но смог ее продолжить", - сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. 

Читайте: Погребняк: "Головину нужно срочно уезжать в "Ювентус" | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов