Стал известен характер травмы Головина

Фото инстаграм Александра Головина

СМИ узнали степень серьёзности повреждения полузащитника "Монако" Александра Головина.

По информации Sport24, у российского футболиста диагностирован только сильный ушиб.

Несмотря на отсутствие серьёзной травмы, участие хавбека монегасков в ближайшем матче квалификации Лиги Чемпионов против "Шахтёра" находится под вопросом.

В новом сезоне Головин провёл 4 игры, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

"Монако" примет "Шахтёр" во вторник, 17 августа. Победитель этого противостояния отправится в групповой этап ЛЧ.

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