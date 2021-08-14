Стал известен характер травмы Головина

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Стал известен характер травмы Головина

Фото инстаграм Александра Головина

СМИ узнали степень серьёзности повреждения полузащитника "Монако" Александра Головина.

По информации Sport24, у российского футболиста диагностирован только сильный ушиб.

Несмотря на отсутствие серьёзной травмы, участие хавбека монегасков в ближайшем матче квалификации Лиги Чемпионов против "Шахтёра" находится под вопросом.

В новом сезоне Головин провёл 4 игры, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

"Монако" примет "Шахтёр" во вторник, 17 августа. Победитель этого противостояния отправится в групповой этап ЛЧ.

Не пропустите: Тренер "Монако" Ковач прокомментировал травму Головина. | http://soccernews.ru
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