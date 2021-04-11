Стал известен характер травмы, которую получил Глушаков
Фото: Твиттер @fc_khimki
Хавбек "Химок" Денис Глушаков прошел дополнительное медицинское обследование в связи с травмой, которую он получил в матче с "Тамбовом" (1:0).
Напомним, футболист в той игре забил победный гол, но был заменен на 83 минуте.
Пресс-служба подмосковного клуба сообщила, что у полузащитника диагностирована контузия боковой связки коленного сустава. О сроках его возвращения в общую группу будет сообщено дополнительно.
В текущем сезоне Глушаков провел за "Химки" 15 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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