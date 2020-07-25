Стал известен характер травмы Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прошёл медобследование в связи с травмой, полученной в финале Кубка Франции.

По информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, у звёздного француза диагностировано серьёзное растяжение связок голеностопа.

Сроки восстановления 21-летнего форварда пока неизвестны, однако его участие в матче 1/4 финала ЛЧ против "Аталанты" (12 августа) под вопросом.

В текущем сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 34 матчах в составе ПСЖ.

Не пропустите: Мбаппе сообщил президенту Франции степень серьёзности своей травмы. | http://soccernews.ru