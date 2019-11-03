Стал известен характер травмы Суареса

Стало известно, каков характер травмы нападающего "Барселоны" Луиса Суареса. Футболист был травмирован в матче 12-го тура Примеры с "Леванте" (1:3). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Уругвайцу диагностировали повреждение икроножной мышцы правой ноги. О сроках пока не сообщается.

Напомним, на 40 минуте футболист почувствовал дискомфорт в ноге и его пришлось заменить.

В этом сезоне игрок в 9 матчах за "Барселону" забил 6 голов.

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