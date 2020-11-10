Стал известен характер травмы защитника "Ливерпуля" Александера-Арнолда

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Стал известен характер травмы защитника "Ливерпуля" Александера-Арнолда

Выяснилось, насколько серьезна травма защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнолда. Об этом сообщается в твиттере журналиста Пола Джойса.

По данным источника, футболист пропустит около 4-х недель из-за повреждения икроножной мышцы, полученной в матче АПЛ с "Ман Сити" (1:1). Игрока прошлось заменить на 63-й минуте игры.

Таким образом, защитник пропустит около 6 матчей команды.

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