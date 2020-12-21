Стал известен игрок года в АПЛ по версии болельщиков
Болельщики определили лучших футболистов английской Премьер-лиги по итогам 2020 года, сообщает Mirror.
. Первое место занял египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Вторым стал полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш. В первую тройку также вошел нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.
Топ-15 игроков английской Премьер-лиги по версии болельщиков выглядит следующим образом:
1. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
2. Джек Грилиш ("Астон Вилла")
3. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")
4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
5. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")
6. Садио Мане ("Ливерпуль")
7. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
8. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")
9. Джейми Варди ("Лестер")
10. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")
11. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")
12. Харри Кейн ("Тоттенхэм")
13. Дэнни Ингз ("Саутгемптон")
14. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")
15. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18