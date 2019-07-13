Стал известен игрок матча "Спартак" - "Сочи"

РПЛ назвала лучшего игрока матча "Спартак" - "Сочи".

Сообщается, что им стал хавбек "Сочи" Евгений Песегов. Отметим, что 30-летний футболист не отметился результативными действиями.

Песегов является игроком "Сочи" с 2015 года. Поединок между клубами завершился минимальной победой "Спартака" (1:0).

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