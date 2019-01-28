Стал известен игровой номер Мораты в "Атлетико"

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Стал известен игровой номер Мораты в "Атлетико"

Новый игрок "Атлетико" Альваро Мората определился с игровым номером. Об этом клуб пишет в своем твиттере.

26-летний игрок будет выступать под  22-м номером.

В магазинах мадридского клуба приобрести футболку 26-летнего форварда можно за 60 евро.

Мората перешел в "Атлетико" на правах аренды на 18 месяцев. Ранее футболист уже был в системе клуба на протяжении 4 лет. 

В нынешнем сезоне он забил 16 голов и отдал 6 результативных передач в 47 матчах АПЛ.

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