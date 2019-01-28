Стал известен игровой номер Мораты в "Атлетико"
Новый игрок "Атлетико" Альваро Мората определился с игровым номером. Об этом клуб пишет в своем твиттере.
26-летний игрок будет выступать под 22-м номером.
В магазинах мадридского клуба приобрести футболку 26-летнего форварда можно за 60 евро.
Мората перешел в "Атлетико" на правах аренды на 18 месяцев. Ранее футболист уже был в системе клуба на протяжении 4 лет.
В нынешнем сезоне он забил 16 голов и отдал 6 результативных передач в 47 матчах АПЛ.
Читайте также: "Монако" объявил о переходе Мартинша из "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-игрок "Зенита" Молло перешел в "Сошо"
-
Официально: "Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого
-
"Зенит" разгромил "Ростов" и занял третье место на Кубке "Матч Премьер"
-
"Монако" нацелился на игрока "Интера"
-
Рабьо принял решение по "Тоттенхэму"
-
Очень хочется завоевать чемпионский титул: Обляков рассказал о целях ЦСКА
-
Он многое сделал для команды: Лукаку ярко высказался о Моуринью
-
Стал известен игровой номер Мораты в "Атлетико"
-
Аквалангисты приступят к поискам Салы и пропавшего самолёта
-
Он ведет себя некрасиво: итальянский министр жестко раскритиковал Игуаина
-
Каталонский клуб дисквалифицировали на три года
-
"Ливорно" нацелился на словенского защитника "Ростова"
-
ПСЖ планирует объявить о трансфере Паредеса уже сегодня
-
5
Один из лидеров "Реала" подал запрос на трансфер
-
Гвардиола отреагировал на критику со стороны Вальверде
-
"Ростов" и "Зенит" объявили стартовые составы на игру Кубка "Матч Премьер"
-
"Реал" снова теряет Асенсио
-
Определился первый финалист Кубка Азии
-
Официально: Мората перешел в "Атлетико"
-
Неймар пропустит остаток сезона с вероятностью в 90 процентов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11