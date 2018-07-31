Стал известен игровой номер звездного новичка "Локомотива"

Немецкий защитник Бенедикт Хеведес будут выступать за "Локомотив" под пятым номером.

Об этом сообщил президент клуба Илья Геркус в своем Инстаграме.

"Футбол – это спорт, а спорт – это стремление к лучшему. Сегодня я рад приветствовать в нашей железнодорожной семье чемпиона мира – Бенедикта Хёведеса. Наличие таких величин в составе априори делает наш клуб сильнее. Хёведес – редкий для сегодняшнего времени футболист, который с 13 до 29 лет был верен одному клубу ("Шальке-04"). Транзитом через "Ювентус" Бенедикт перебрался к нам, в "Локомотив", и подписал контракт сроком на три года. Когда прошлым летом я наблюдал за переездом Бенедикта из Гельзенкирхена в Турин, мне запомнилась одна фраза, которой итальянский специалист охарактеризовал стиль игры Хёведеса: он сочетает в себе самоотверженность Кьеллини с универсальностью Барцальи. Это определение совпало и с моим внутренним ощущением от игры Бенедикта. Важнейшим для нас является и тот факт, что тренерский штаб может использовать Хёведеса в равной степени успешно на любой позиции в обороне и при любой схеме - он универсал. В 2009 году Хёведес стал чемпионом Европы, будучи капитаном молодежной сборной Германии. В 2014 году Хёведес стал чемпионом мира, проведя на поле от и до все семь матчей немцев в Бразилии. С сегодняшнего дня Хёведес становится футболистом "Локомотива", за что хочется выразить благодарность нашему спортивному директору Эрику Штоффельсхаусу. Бенедикт привык побеждать. Предоставим ему такую возможность и в "Локо", - написал Геркус.

Напомним, что 30-летний Хеведес перешел в "Локомотив" из "Шальке" за 4 миллиона евро.

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