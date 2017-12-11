Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. Вот когда свои матчи стадии сыграют команды:

"Ювентус" - "Тоттенхэм" (13 февраля и 7 марта)

"Базель" - "Манчестер Сити" (13 февраля и 7 марта)

"Порту" - "Ливерпуль" (14 февраля и 6 марта)

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" (21 февраля и 13 марта)

"Реал" - ПСЖ (14 февраля и 6 марта)

"Шахтер" - "Рома" (21 февраля и 13 марта)

"Челси" - "Барселона" (20 февраля и 14 марта)

"Бавария" - "Бешикташ" (20 февраля и 14 марта).

Напомним, президент ПСЖ высказался об итогах жеребьевки для своей команды. | soccernews.ru