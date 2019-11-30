Стал известен календарь матчей сборной России на Евро-2020

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Игры против бельгийцев и финнов пройдут в Санкт-Петербурге, а против датчан - в Копенгагене.

Поединок с Бельгией запланирован на 13 июня, с Финляндией - на 17 июня, с Данией - на 22 июня.

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