Стал известен календарь матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

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Стал известен календарь матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

УЕФА опубликовал календарь матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Россияне выступят в группе Н вместе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Матчи стартуют в 2021 году.

24 марта 
Мальта - Россия

27 марта
Россия - Словения

30 марта
Словакия - Россия

1 сентября
Россия - Хорватия

4 сентября
Кипр - Россия

7 сентября
Россия - Мальта

8 октября
Россия - Словакия

11 октября
Словения - Россия

11 ноября
Россия - Кипр

14 ноября
Хорватия - Россия

Напомним, что в финальную стадию ЧМ-2022 гарантированно выйдут только победители групп.

Не пропустите: Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки отбора ЧМ-2022 для сборной России. | http://soccernews.ru
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Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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