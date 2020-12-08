Стал известен календарь матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

УЕФА опубликовал календарь матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Россияне выступят в группе Н вместе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Матчи стартуют в 2021 году.

24 марта

Мальта - Россия

27 марта

Россия - Словения

30 марта

Словакия - Россия

1 сентября

Россия - Хорватия

4 сентября

Кипр - Россия

7 сентября

Россия - Мальта

8 октября

Россия - Словакия

11 октября

Словения - Россия

11 ноября

Россия - Кипр

14 ноября

Хорватия - Россия

Напомним, что в финальную стадию ЧМ-2022 гарантированно выйдут только победители групп.

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