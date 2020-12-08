Стал известен календарь матчей сборной России в отборе ЧМ-2022
УЕФА опубликовал календарь матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
Россияне выступят в группе Н вместе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Матчи стартуют в 2021 году.
24 марта
Мальта - Россия
27 марта
Россия - Словения
30 марта
Словакия - Россия
1 сентября
Россия - Хорватия
4 сентября
Кипр - Россия
7 сентября
Россия - Мальта
8 октября
Россия - Словакия
11 октября
Словения - Россия
11 ноября
Россия - Кипр
14 ноября
Хорватия - Россия
Напомним, что в финальную стадию ЧМ-2022 гарантированно выйдут только победители групп.
Не пропустите: Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки отбора ЧМ-2022 для сборной России. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3