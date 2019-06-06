Стал известен календарь первого тура РПЛ сезона 2019/20

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Стал известен календарь первого тура РПЛ сезона 2019/20

РПЛ составил календарь на первый тур сезона 2019/20.

"Зенит" - "Тамбов"

"Спартак" – "Сочи"

"Ростов" – "Оренбург"

"Локомотив" – "Рубин"

"Ахмат" – "Краснодар"

"Арсенал" – "Динамо"

"Крылья Советов" – ЦСКА

"Урал" – "Уфа"

Отмечается, что игры должны состояться 14 июля. В минувшем сезоне чемпионат выиграл "Зенит". "Анжи" и "Енисей" отправились в первую лигу, а на их место поднялись "Тамбов" и "Сочи".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
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