Стал известен календарь первого тура РПЛ сезона 2019/20

РПЛ составил календарь на первый тур сезона 2019/20.

"Зенит" - "Тамбов"

"Спартак" – "Сочи"

"Ростов" – "Оренбург"

"Локомотив" – "Рубин"

"Ахмат" – "Краснодар"

"Арсенал" – "Динамо"

"Крылья Советов" – ЦСКА

"Урал" – "Уфа"

Отмечается, что игры должны состояться 14 июля. В минувшем сезоне чемпионат выиграл "Зенит". "Анжи" и "Енисей" отправились в первую лигу, а на их место поднялись "Тамбов" и "Сочи".

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