Стал известен капитан сборной России на матч с Кипром

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Стал известен капитан сборной России на матч с Кипром

Фото инстаграм Дмитрия Баринова

Журналист "Матч ТВ" Антон Анисимов сообщил, кто будет капитаном сборной России в игре 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

По его информации, капитанскую повязку национальной команды получит полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов.

Ожидается, что хавбек "железнодорожников" посетит предматчевую пресс-конференцию вместе с главным тренером Валерием Карпиным.

Напомним, что в поединке с Хорватией (0:0) капитаном сборной был Георгий Джикия из "Спартака".

Кипр примет Россию в субботу. Стартовый свисток в Никосии прозвучит в 19:00 мск.

Не пропустите: Сборная России прилетела на Кипр. | http://soccernews.ru
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