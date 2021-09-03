Стал известен капитан сборной России на матч с Кипром

Фото инстаграм Дмитрия Баринова

Журналист "Матч ТВ" Антон Анисимов сообщил, кто будет капитаном сборной России в игре 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

По его информации, капитанскую повязку национальной команды получит полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов.

Ожидается, что хавбек "железнодорожников" посетит предматчевую пресс-конференцию вместе с главным тренером Валерием Карпиным.

Напомним, что в поединке с Хорватией (0:0) капитаном сборной был Георгий Джикия из "Спартака".

Кипр примет Россию в субботу. Стартовый свисток в Никосии прозвучит в 19:00 мск.

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