Стал известен лучший футболист октября в Серии А

Форварда "Интера" Мауро Икарди признали лучшим футболистом Серии А в октябре.

Как сообщает Football Italia, аргентинский нападающий опередил в голосовании хавбека "Наполи" Аллана. В октябре на счету Икарди пять голов в трех играх.

Всего в текущем сезоне Икарди провел 11 матчей, в которых отметился 8 голами и 3 ассистами.

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