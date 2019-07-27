Стал известен лучший игрок матча "Динамо" - "Урал"
Лучшим игроком матча 3-го тура чемпионата России "Динамо" - "Урал" (2:0) признан нападающий "бело-голубых" Кирилл Панченко.
В этой встрече форвард отметился голом на 31-й минуте, поразив ворота соперника ударом издали. Гол стал для Панченко первым в сезоне.
Благодаря победе "Динамо" вышло на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре динамовцы на выезде сыграют со "Спартаком". Матч состоится 3 августа.
29-летний Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. Всего он провел за московский клуб 83 матча во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Шюррле близок к переходу в "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Клуб Бекхэма объявил о первых трансферах в своей истории
-
Сарри назвал причину отсутствия Роналду в матче против звезд южнокорейской К-лиги
-
"Севилья" хочет купить форварда сборной Нидерландов
-
Стал известен лучший игрок матча "Динамо" - "Урал"
-
"Спартак" ведет переговоры по трансферу сына легенды шведского футбола
-
1
Куртуа рассказал, кто является вратарем номер один в "Реале"
-
"Уфа" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Заболотного
-
1
Хамес остается в "Реале"
-
"Спартак" и ЦСКА ведут борьбу за форварда "Интера"
-
"Милан" согласовал трансфер "португальского Мбаппе" за 35 миллионов евро
-
Шюррле близок к переходу в "Спартак"
-
1
Бэйл договорился о переходе в китайский клуб
-
"Милан" нацелился на бразильского защитника
-
Клопп рассказал, почему Бэйл не перейдет в "Ливерпуль"
-
"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019
-
"Динамо" обыграло "Урал" в 3-м туре РПЛ
-
1
Шалимов объяснил, почему удалил пост с оскорблениями в адрес Кононова
-
Кассано: "Покупка Лукаку за 85 млн это сумасшествие. "Интеру" лучше взять Игуаина"
-
Тарасов ответил на сообщения о своей задолженности по алиментам
-
Шалимов - Кононову: "Иди и умри, придурок"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Урал
|3
|6
|3
|Рубин
|2
|4
|4
|Ростов
|2
|4
|5
|Спартак Москва
|2
|4
|6
|Арсенал Тула
|2
|4
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|2
|4
|9
|Крылья Советов
|2
|3
|10
|Ахмат
|2
|3
|11
|Краснодар
|2
|3
|12
|ЦСКА Москва
|2
|3
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0