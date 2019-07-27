Стал известен лучший игрок матча "Динамо" - "Урал"

Теги динамо москвакирилл панченкоурал

Стал известен лучший игрок матча "Динамо" - "Урал"
Лучшим игроком матча 3-го тура чемпионата России "Динамо" - "Урал" (2:0) признан нападающий "бело-голубых" Кирилл Панченко.

В этой встрече форвард отметился голом на 31-й минуте, поразив ворота соперника ударом издали. Гол стал для Панченко первым в сезоне.

Благодаря победе "Динамо" вышло на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре динамовцы на выезде сыграют со "Спартаком". Матч состоится 3 августа.

29-летний Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. Всего он провел за московский клуб 83 матча во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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