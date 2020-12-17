Стал известен лучший игрок мира по версии ФИФА The Best
На церемонии вручения приза ФИФА The Best был назван лучший игрок 2020 года. Им стал Роберт Левандовски ("Бавария").
Финалистами премии также были: Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона").
В женском футболе лучшей футболисткой года назвали Люси Бронз ("Манчестер Сити").
Ее конкурентками на награду были: Пернилла Хардер ("Челси") и Венди Ренар ("Лион").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20