Стал известен лучший игрок мира по версии ФИФА The Best

Теги роберт левандовскибавария мюнхенлионель мессикриштиану роналду

Стал известен лучший игрок мира по версии ФИФА The BestНа церемонии вручения приза ФИФА The Best был назван лучший игрок 2020 года. Им стал Роберт Левандовски ("Бавария").

Финалистами премии также были: Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона").

В женском футболе лучшей футболисткой года назвали Люси Бронз ("Манчестер Сити").

Ее конкурентками на награду были: Пернилла Хардер ("Челси") и Венди Ренар ("Лион").

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