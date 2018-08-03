Стал известен лучший игрок Премьер-лиги по итогам первого тура

Лучшим игрок российской Премьер-лиги по итогам первого тура признан нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Футболист занял первое место по результатам голосования в официальный группе РПЛ Вконтакте и набрал 29,46 процентов голосов.

В 1-м туре 29-летний Дзюба забил победный гол в ворота "Енисея" (2:0).

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