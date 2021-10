Стал известен лучший игрок Серии А в сентябре

Фото твиттер Калиду Кулибали

Серия А назвала лучшего футболиста турнира по итогам сентября.

Этого звания удостоился центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали.

Imbattuto @kkoulibaly26 è l'EA SPORTS Player of the Month di settembre, disponibile ora in #FUT! @EASPORTSFIFA #FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/q4LsQwEaFm