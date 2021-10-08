Стал известен лучший игрок Серии А в сентябре
Серия А назвала лучшего футболиста турнира по итогам сентября.
Этого звания удостоился центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали.
Imbattuto @kkoulibaly26 è l'EA SPORTS Player of the Month di settembre, disponibile ora in #FUT! @EASPORTSFIFA #FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/q4LsQwEaFm— Lega Serie A (@SerieA) October 7, 2021
В прошлом месяце сенегалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах итальянского чемпионата.
Стоит отметить, что впервые в истории данная награда досталась игроку обороны.
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