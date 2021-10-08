Стал известен лучший игрок Серии А в сентябре

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Стал известен лучший игрок Серии А в сентябре

Фото твиттер Калиду Кулибали

Серия А назвала лучшего футболиста турнира по итогам сентября.

Этого звания удостоился центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали.

В прошлом месяце сенегалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах итальянского чемпионата.

Стоит отметить, что впервые в истории данная награда досталась игроку обороны.

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