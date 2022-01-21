Стал известен номер, под которым будет играть Сергеев в "Зените"

Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен

Новичок петербургского "Зенита" Иван Сергеев выбрал себе номер, под которым будет играть в стане сине-бело-голубых.

Как сообщает пресс-служба клуба, Сергеев взял себе 33-й игровой номер.

"Официально: Иван Сергеев будет выступать за "Зенит" под номером "33". В разное время игровую форму с этим номером носили Максим Деменко, Михаил Козлов, Павел Игнатович, Милан Родич, Андрей Панюков и Эрнани", — отмечает официальный телегграм-канал "Зенита".

В текущей кампании Сергеев сыграл 20 матчей во всех турнирах за "Крылья Советов", в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

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