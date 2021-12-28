Стал известен новый главный тренер "Алавеса"
Фото: инстаграм "Алавеса"/Автор неизвестен
Сегодня "Алавес" объявил об увольнении главного тренера команды Хавьера Кальехи.
Ему на замену назначен Хосе Луис Мендилибар, который до конца прошлого сезона шесть лет работал в "Эйбаре". Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.
За свою карьеру Мендилибар работал в следующих клубах: "Арратия" (1994-96), "Атлетик U-18" (1996-99), "Бильбао Атлетик" (1999-2001), "Оррера" (2001-02), "Лансароте" (2002-04), "Эйбар" (2004-05), "Атлетик" (2005), "Вальядолид" (2006-2010), "Осасуна" (2011-13), "Леванте" (2014-15), "Эйбар" (2005-21).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14