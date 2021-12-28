Стал известен новый главный тренер "Алавеса"

Фото: инстаграм "Алавеса"/Автор неизвестен

Сегодня "Алавес" объявил об увольнении главного тренера команды Хавьера Кальехи.

Ему на замену назначен Хосе Луис Мендилибар, который до конца прошлого сезона шесть лет работал в "Эйбаре". Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

За свою карьеру Мендилибар работал в следующих клубах: "Арратия" (1994-96), "Атлетик U-18" (1996-99), "Бильбао Атлетик" (1999-2001), "Оррера" (2001-02), "Лансароте" (2002-04), "Эйбар" (2004-05), "Атлетик" (2005), "Вальядолид" (2006-2010), "Осасуна" (2011-13), "Леванте" (2014-15), "Эйбар" (2005-21).

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