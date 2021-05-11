Стал известен новый тренер "Кельна"
Фото: твиттер "Кельна"/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт немецкого "Кельна", со следующего сезона команду будет тренировать Штеффен Баумгарт.
Контракт со специалистом подписан до 2023-го года.
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|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|32
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|Майнц 05
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