Стал известен новый тренер "Кельна"

Фото: твиттер "Кельна"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт немецкого "Кельна", со следующего сезона команду будет тренировать Штеффен Баумгарт.

Контракт со специалистом подписан до 2023-го года.

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