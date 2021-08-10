Стал известен оклад Дибалы по новому контракт с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала дал согласие на продление контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года.

Нападающий будет зарабатывать 8,5 миллиона евро в год, сообщает инсайдер Николо Скира.

Напомним, что Дибала играет за "Ювентус" с лета 2015 года. Текущие соглашение аргентинца рассчитано до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Дибала провел 26 матчей за "Ювентус", в которых забил 5 голов и 3 голевых передачи.

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