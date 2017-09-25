Стал известен окончательный состав молодёжной сборной России на матчи с Австрией и Сербией

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Стал известен окончательный состав молодёжной сборной России на матчи с Австрией и Сербией

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил итоговую заявку команды на отборочные матчи к Евро-2019 (U-21) против Австрии (6 октября) и Сербии (10 октября).

Вратари: Игорь Лещук ("Динамо Москва"), Антон Митрюшкин ("Сьон"), Игорь Обухов ("Тюмень");

Защитники: Александр Довбня ("Этникос"), Никита Калугин ("Динамо Москва"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак-2"), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень");

Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Рифат Жемалетдинов ("Рубин"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Даниил Фомин ("Олимпиец");

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов (оба - ЦСКА), Георгий Мелкадзе ("Тосно").

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