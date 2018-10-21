Стал известен основной претендент на пост главного тренера "Реала"

Теги реал мадридсантьяго солари

Стал известен основной претендент на пост главного тренера "Реала"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги может быть уволен в ближайшее время, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководством королевского клуба рассматривает в качестве преемника Лопетеги Сантьяго Солари. Назначение нового тренера может состояться еще до матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Викторией Пльзень", который состоится 23 октября.

В данный момент 42-летний Солари возглавляет резервную команды "сливочных" "Реал Мадрид Кастилья".

Не пропустите: Перес определил нового кандидата на замену Лопетеги. | http://soccernews.ru

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