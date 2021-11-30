Стал известен отрыв Месси от Левандовского в голосовании за "Золотой мяч"

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Стал известен отрыв Месси от Левандовского в голосовании за "Золотой мяч"Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Стало известно, сколько баллов в голосовании за "Золотой мяч" от France Football получили игроки, которые попали в топ-5.

Так, нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси, выигравший награду в седьмой раз в карьере, набрал 613 баллов. Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски – 580.

У итальянского полузащитник "Челси" Жоржиньо – 460 баллов, у вице-капитана мадридского "Реала" и форварда сборной Франции Карима Бензема – 239, а у соотечественника Карима и хавбека "Челси" Нголо Канте – 186.

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