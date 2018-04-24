Стал известен первый претендент на проведение Евро-2024

Германия стала первой страной, которая подала заявку на проведение Чемпионата Европы-2024, сообщает официальный сайт УЕФА.

"У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться ещё большего прогресса европейского футбола.

Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества", – заявил президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

Напомним, что последним крупным турниром, который проводила Германия был Чемпионат Мира-2006.

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