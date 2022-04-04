Стал известен первый трансферный запрос Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед"

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Стал известен первый трансферный запрос Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Тимбера\Автор неизвестен

Стало известно, какого футболиста должен будет подписать "Манчестер Юнайтед", если летом главный тренером команды станет нынешний наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.

Как сообщает издание De Telegraaf, центральный защитник амстердамского клуба Юрриена Тимбера станет приоритетной целью "красных дьяволов" в случае назначения голландского специалиста.

Отмечается, что этот футболист - личная просьба тен Хага.

В нынешнем сезоне Тимбер сыграл в 37 матчах за "Аякс" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал один ассист.

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