Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

После того, как чемпионат России подойдет к концу, игроки сборной соберутся на базе УТЦ "Новогорск" в четверг, 21 мая. До 23 мая команда проведет несколько тренировок и отправится в Австралию, где состоится учебно-тренировочный сбор в Нойшифте.

Сборная России проведет несколько товарищеских матчей: команда сыграет на выезде со Швецией (28 марта) и Молдавией (31 марта). 2 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Варшаве с Польшей, после чего вернутся в Новогорск. 6 июня сборная России примет Сербию в Москве.

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