Стал известен пол близнецов, которые родятся у Роналду и Джорджины

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новое видео.

В ролике невеста португальца Джорджина Родригес и его дети узнают пол близнецов, которые родятся у пары в 2022 году.

У футболиста и модели будут мальчик и девочка. Напомним, что у них уже четверо детей, в том числе совместная дочь Алана Мартина.

Напомним, что Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года.

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