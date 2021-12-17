Стал известен пол близнецов, которые родятся у Роналду и Джорджины

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Стал известен пол близнецов, которые родятся у Роналду и Джорджины

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новое видео.

В ролике невеста португальца Джорджина Родригес и его дети узнают пол близнецов, которые родятся у пары в 2022 году.

У футболиста и модели будут мальчик и девочка. Напомним, что у них уже четверо детей, в том числе совместная дочь Алана Мартина.

Напомним, что Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. 

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