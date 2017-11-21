Стал известен полный состав участников жеребьёвки группового этапа ЧМ-2018
ФИФА на своём официальном сайте опубликовала полный список участников жеребьёвки группового этапа Чемпионата Мира 2018 года.
Ведущими мероприятия будут Гари Линекер и Мария Командная, Кубок Мира вынесет Мирослав Клозе, а ассистентами жеребьёвки станут Никита Симонян, Диего Марадона, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро, Лоран Блан, Карлес Пуйоль и Гордон Бэнкс.
Напомним, что жеребьёвка группового этапа ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве.
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