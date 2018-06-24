Стал известен предварительный диагноз Фарфана

Стал известен предварительный диагноз нападающего "Локомотива" и сборной Перу Джефферсона Фарфана.

Как сообщают российские СМИ, у 33-летнего футболиста выявлено сотрясение мозга. Несмотря на то, что серьёзной угрозы здоровью форварда нет, он пробудет в больнице как минимум три дня.

Напомним, что Фарфан получил удар в голову на тренировке, потерял сознание и был госпитализирован. | http://soccernews.ru