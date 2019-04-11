Стал известен предварительный диагноз Месси

СМИ узнали о состоянии здоровья капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который получил травму лица во время первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

По информации AS, у 31-летнего аргентинца подозрение на трещину носовой перегородки. Из-за этого повреждения он будет вынужден пропустить несколько дней.

В связи с этим, Месси вряд ли сыграет в матче 32-го тура Примеры с "Уэской". Но к ответному поединку с "МЮ" форвард должен быть готов.

Матч "Уэска" - "Барселона" состоится 13 апреля в 17:15 мск. Игра "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" запланирована на 16 апреля 22:00 мск.

Не пропустите: Вальверде рассказал о травме Месси, полученной в матче с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru