Стал известен предварительный диагноз Месси
СМИ узнали о состоянии здоровья капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который получил травму лица во время первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
По информации AS, у 31-летнего аргентинца подозрение на трещину носовой перегородки. Из-за этого повреждения он будет вынужден пропустить несколько дней.
В связи с этим, Месси вряд ли сыграет в матче 32-го тура Примеры с "Уэской". Но к ответному поединку с "МЮ" форвард должен быть готов.
Матч "Уэска" - "Барселона" состоится 13 апреля в 17:15 мск. Игра "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" запланирована на 16 апреля 22:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24