Стал известен предварительный диагноз Смолова

Травма нападающего сборной России Федора Смолова, по всей видимости, не является серьезной, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, предварительный диагноз игрока - ушиб, который не должен помешать ему продолжать тренироваться.

Впрочем окончательную картину по травме игрока должна проказать процедура МРТ.

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