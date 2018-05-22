Стал известен предварительный диагноз Смолова

Теги россияфедор смолов

Стал известен предварительный диагноз Смолова

Травма нападающего сборной России Федора Смолова, по всей видимости, не является серьезной, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, предварительный диагноз игрока - ушиб, который не должен помешать ему продолжать тренироваться.

Впрочем окончательную картину по травме игрока должна проказать процедура МРТ.

Не пропустите: Россия может потерять Смолова перед ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов