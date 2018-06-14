Стал известен предварительный диагноз травмы Дзагоева

Стал известен предварительный диагноз травмы полузащитника сборной России Алана Дзагоева, полученной им в сегодняшнем матче-открытии Чемпионата Мира против Саудовской Аравии.

Так, в заявлении в твиттере национальной команды сказано: "У Алана Дзагоева предварительно - повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ".

Напомним, Черышев удвоил преимущество сборной России. | soccernews.ru