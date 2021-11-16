Стал известен приоритет "Барселоны" в продлении контрактов

Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен

Стал известен футболист, продление контракта с которым является приоритетом для руководства "Барселоны".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, приоритетом "Барсы" считается продление испанского 17-летнего полузащитника Гави, которого считают жемчужиной нынешнего поколения.

По информации источника, переговоры между сторонами продвигаются хорошо, соглашение приближается.

Ранее сообщалось, что с игроком подпишут контракт на три года с опцией продления еще на два года.

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