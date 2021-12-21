Стал известен приоритетный вариант Марсьяля в случае ухода из "Манчестен Юнайтед"

Фото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен

Стало известное приоритетное направление для французского нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля в случае, если он покинет стан "красных дьяволов".

Как сообщает Sky Sports News, на игрока претендуют "Барселона", "Ювентус" и "Севилья" и именно нервионцы являются приоритетом для француза.

В нынешнем сезоне "Севилья" под руководством Хулена Лопетеги располагается на втором месте в чемпионате Испании, отставая от мадридского "Реала" на три балла по потерянным очкам.

Марсьяль в этом сезоне АПЛ сыграл в семи матчах, в которых забил 1 гол.

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