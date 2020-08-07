Стал известен призовой фонд Суперкубка России

Теги локомотив москвазенит санкт-петербургсуперкубок россии

Стал известен призовой фонд Суперкубка России

СМИ узнали, какие призовые положены "Зениту" и "Локомотиву" за участие в матче за Суперкубок России.

Общий фонд - около 20 миллионов рублей. Победитель поединка получит 70 процентов от этой суммы.

Напомним, что игра состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

"Зенит" - чемпион и обладатель Кубка России. "Локомотив" - вице-чемпион.

Не пропустите: РФС назвал арбитров, которые обслужат матч за Суперкубок России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА

Официально: Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов