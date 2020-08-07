Стал известен призовой фонд Суперкубка России

СМИ узнали, какие призовые положены "Зениту" и "Локомотиву" за участие в матче за Суперкубок России.

Общий фонд - около 20 миллионов рублей. Победитель поединка получит 70 процентов от этой суммы.

Напомним, что игра состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

"Зенит" - чемпион и обладатель Кубка России. "Локомотив" - вице-чемпион.

Не пропустите: РФС назвал арбитров, которые обслужат матч за Суперкубок России. | http://soccernews.ru