Стал известен расширенный список игроков сборной Финляндии на Евро-2020
Фото: инстаграм Пукки/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва назвал расширенный состав национальной команды на Евро-2020.
Вратари: Лукаш Градецки ("Байер", Германия), Ессе Йоронен ("Брешиа", Италия), Анси Яаккола ("Бристоль Роверс", Англия);
Защитники: Юхани Ояла ("Вайле", Дания), Лео Вяйсянен ("Эльфсборг", Швеция), Саули Вяйсянен ("Кьево", Италия), Паулюс Араюури ("Пафос", Кипр), Дэниэл О’Шоннесси (ХИК, Хельсинки), Роберт Иванов ("Варта", Польша), Альбин Гранлунд ("Сталь", Польша), Йере Уронен ("Генк", Бельгия), Николас Хямяляйнен ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия), Николай Алхо (МТК, Венгрия);
Полузащитники: Пюрю Сойри ("Эсбьерг", Дания), Глен Камара ("Рейнджерс", Шотландия), Йони Кауко ("Эсбьерг", Дания), Онни Валакари ("Пафос", Кипр), Расмус Шуллер ("Юргорден", Швеция), Томас Лам ("Зволле", Нидерланды), Тим Спарв (АЕЛ, Греция), Ласси Лаппалайнен ("Монреаль", Канада);
Нападающие: Фредрик Йенсен ("Аугсбург", Германия), Йоэль Похьянпало ("Унион", Германия), Маркус Форсс ("Брентфорд", Англия), Ясин-Амин Ассехнун ("Лахти", Финляндия), Теему Пукки ("Норвич Сити", Англия).
Отмечается, что окончательный состав на чемпионат Европы будет назван 1 июня.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1