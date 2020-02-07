Стал известен размер бонусов футболистам "Ливерпуля" за победу в АПЛ

СМИ узнали, как руководство "Ливерпуля" поощрит игроков команды за вероятную победу в текущем розыгрыше АПЛ.

По информации Daily Mail, боссы "красных" готовы выделить на премии футболистам почти 5 миллионов евро.

Доля выплат будет определена по количеству матчей, сыгранных в Премьер-лиге.

Напомним, что "Ливерпуль" по итогам 25 туров лидирует в АПЛ с 22-очковым преимуществом над "Манчестер Сити".

Также стоит отметить, что "скаузеры" не становились чемпионами Англии ровно 30 лет.

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