Стал известен размер бонусов сборной Беларуси за возможный выход на Евро-2020

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Стал известен размер бонусов сборной Беларуси за возможный выход на Евро-2020

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал, какую сумму получит национальная сборная в виде бонусов в случае выхода на Евро-2020.

"Если пробьёмся на Евро, команда получит 80 процентов от суммы (выплаты премиальных от УЕФА - примечание Soccernews), - сказал Базанов.

Таким образом, речь идёт о примерно 7,4 миллионах евро.

Напомним, что белорусы могут квалифицироваться на континентальное первенство через стыковые матчи Лиги Наций. В полуфинале они сыграют с Грузией, а в случае победы - с Северной Македонией или Косово.

Не пропустите: УЕФА не собирается менять сроки проведения Евро-2020. | http://soccernews.ru
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