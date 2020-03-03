Стал известен размер бонусов сборной Беларуси за возможный выход на Евро-2020
Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал, какую сумму получит национальная сборная в виде бонусов в случае выхода на Евро-2020.
"Если пробьёмся на Евро, команда получит 80 процентов от суммы (выплаты премиальных от УЕФА - примечание Soccernews), - сказал Базанов.
Таким образом, речь идёт о примерно 7,4 миллионах евро.
Напомним, что белорусы могут квалифицироваться на континентальное первенство через стыковые матчи Лиги Наций. В полуфинале они сыграют с Грузией, а в случае победы - с Северной Македонией или Косово.
Не пропустите: УЕФА не собирается менять сроки проведения Евро-2020. | http://soccernews.ru
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