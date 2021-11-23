Стал известен размер долга "Зенита" перед Луневым
Питерский "Зенит" должен выплатить вратарю "Байера" Андрею Луневу около 50 миллионов рублей, сообщил агент футболиста Антон Смирнов.
Ранее стало известно о планах 30-летнего стража ворот обратиться в РФС с жалобой на "сине-бело-голубых". Клуб не рассчитался с ним по премиальным и отпускным.
Лунев не сыграл ни одного матча за "Байер" после перехода на правах свободного агента в середине июля. Его контракт с "фармацевтами" рассчитан до 2023 года.
За "Зенит" голкипер выступал с 2017 по 2021 год, сыграл 118 матчей и пропустил 100 голов.
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|М
|О
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|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|6
|Вольфсбург
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|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
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|32
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|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
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