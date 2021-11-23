Стал известен размер долга "Зенита" перед Луневым

Фото инстаграм Андрея Лунева

Питерский "Зенит" должен выплатить вратарю "Байера" Андрею Луневу около 50 миллионов рублей, сообщил агент футболиста Антон Смирнов.

Ранее стало известно о планах 30-летнего стража ворот обратиться в РФС с жалобой на "сине-бело-голубых". Клуб не рассчитался с ним по премиальным и отпускным.

Лунев не сыграл ни одного матча за "Байер" после перехода на правах свободного агента в середине июля. Его контракт с "фармацевтами" рассчитан до 2023 года.

За "Зенит" голкипер выступал с 2017 по 2021 год, сыграл 118 матчей и пропустил 100 голов.

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